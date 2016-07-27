Смородская значится президентом «Локомотива» в заявке на сезон

Ольга Смородская значится президентом «Локомотива» в заявке железнодорожников на сезон. Должность спортивного директора, согласно заявке, по-прежнему остается за Кириллом Котовым.

Напомним, ранее сообщалось, что 10 августа будет объявлено о смене руководства красно-зеленых. По информации СМИ, преемником Смородской станет экс-генеральный директор «Лиги ТВ» Илья Геркус. Основным же претендентом на пост спортивного директора является Игорь Корнеев.