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    Смородская значится президентом «Локомотива» в заявке на сезон

    Ольга Смородская значится президентом «Локомотива» в заявке железнодорожников на сезон. Должность спортивного директора, согласно заявке, по-прежнему остается за Кириллом Котовым.

    Напомним, ранее сообщалось, что 10 августа будет объявлено о смене руководства красно-зеленых. По информации СМИ, преемником Смородской станет экс-генеральный директор «Лиги ТВ» Илья Геркус. Основным же претендентом на пост спортивного директора является Игорь Корнеев.

    Источник: РФС

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    27.07.2016 20:20
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 28 июля 2016, 12:45

      развели паровозных болел обещаниями... ОЛАААА-ОЛЛЛаа БА-БА ОЛЯ

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 28 июля 2016, 07:56

      Оно не тонет?

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 27 июля 2016, 23:41

      Да я даже не удивляюсь уважаемый бомбардир, что ты эту статью выпустил. Сперва народ спровоцировал, а теперь обламываешь. Редакция уважаемая, хватит дурака валять, мало того что статьи бывают ни о чем, так ещё и новости неправдивые! Совесть имейте!

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      Рейтинг: -313

      Китaец > Nesterenko 27 июля 2016, 23:45

      Источник смотри, дебила кусок. Заявили пизду 27.07

      -2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Китaец 28 июля 2016, 02:29

      Слышь придурь малолетняя! Заткнись и вали нахрен отсюда, разговаривай адекватно, идиот! Какая разница какой источник, этот футбольный сайт должен достоверные новости сюда вставлять и делать, а не всю помойку засовывать с разных источников. А ты если в футболе не разбираешься, то тогда с тобой и разговаривать не о чем, дилетант и чмо!

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      Рейтинг: +32

      БРОНЕНОСЕЦ ПОНОСЕЦ > Nesterenko 28 июля 2016, 06:58

      Согласен , Бомбардир желтеет день ото дня .Иногда , от нечего писать , публикуют всякую лажу !

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 27 июля 2016, 23:10

      а я даже рад в каком-то смысле. все так уперлись в ее фигуру, будто свет клином сошелся. Ни клуба, ни команды, ни футбола уже не видят, лишь бы Смородскую убрать. И ладно бы аргументы рекой лились (а они есть действительно), но все уперлись именно в то, что женщина. Это дешево. И уже смешно. Паранойя

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > exreporter 27 июля 2016, 23:51

      тут все началось с того, что баба. а потом абсолютно нелогичные действия последовали. а "баба" просто прижилось

      0
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      Рейтинг: -313

      Китaец 27 июля 2016, 23:03

      Я знаю, почему пизда не может клубом рулить. Она игрокам трусы, как себе покупает. Оттого и побед нет.

      -3
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Китaец 28 июля 2016, 02:35

      Че ты несешь, дилетант конченый! Ты все-время комментируешь все на матах и главное не про футбол! Если ты не разбираешься в футболе и не знаешь что это такое, то тогда хотя бы в инете погугли что такое футбол, кто там играет, как играют и т.д. Твои маты читать как то не интересно.

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      Рейтинг: +263

      Саладин 27 июля 2016, 22:10

      Оля, остановись(

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 27 июля 2016, 21:37

      Прямо ринулись все сдавать абики

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      Рейтинг: +197

      proekt 27 июля 2016, 21:23

      на_бка, ах хитрюга Смородина...

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 27 июля 2016, 21:15

      *уже приготовил шампанское*

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 27 июля 2016, 21:06

      Что за паника? Источник- РФС. Понятное дело, пока 10 августа все бумаги не подпишут в РФС бабка так и будет числиться в Локо. Наберитесь терпения)))

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      Рейтинг: +30

      Buxik666 > Антибиотик 27 июля 2016, 23:21

      Вам бы конечно её - ВЫГНАТЬ!!!! Но за ниемением лучшего - удачи вам!!!

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