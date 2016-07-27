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    «Терек» презентовал новый комплект формы на сезон-2016/17

    «Терек» презентовал комплект формы, в которой ему предстоит выступать в предстоящем сезоне. Экипировка выполнена в традиционных для грозненского клуба цветах: домашняя – полностью зеленая, а гостевая – преимущественно белая с небольшим узором зеленых оттенков в верхней части футболки.

    «Форма удобная, и, что немаловажно, понравилась футболистам. Цветовая гамма выдержана в соответствии с официальными клубными цветами. Надеюсь, мы увидим много ярких побед «Терека» в новой форме в наступающем сезоне при дружной поддержке болельщиков», – написано на официальной странице «Терека» в Instagram.

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    Источник: ФК «Ахмат»

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    27.07.2016 19:09
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 27 июля 2016, 22:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Магометанские команды как правило плохо играют. Значит, ихнему Аллаху - позор, коли на него уповают.

      -10
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      Рейтинг: +10

      Ar sen > Бомбардиръ 30 июля 2016, 00:19

      Господь Бог не ихний, а общий.
      И не стоит так шутить, брат!

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 27 июля 2016, 21:30

      норм

      3
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 27 июля 2016, 19:24

      Класс!

      0
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      Рейтинг: -313

      Китaец 27 июля 2016, 19:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Заебись, горцы! Вы короче нужны в еврокубках в новом сезоне, кони заебали, псевдочемпионы кабинетные, пидербург не достоин даже ЛЕ.

      -12
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      Рейтинг: -313

      Китaец > карасевщина 27 июля 2016, 21:51

      Ты намекаешь на уёбищные краснодар с ростовом? Ты что, ебанутый? Это говно ебаное. Особенно краснодар. Обоссать их эмблему. Сраптак вообще залётный.

      -1
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > Китaец 27 июля 2016, 22:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А хачьё это первобытное чем лучше?

      -6
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      Рейтинг: -313

      Китaец > Аликерич 27 июля 2016, 22:53

      Что есть хачьё, открок?

      -2
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      Рейтинг: -313

      Китaец > Аликерич 27 июля 2016, 22:56

      Имею желание подобных ебланов головой в асфальт прогибом втыкать.

      -1
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      Рейтинг: -313

      Китaец > Китaец 27 июля 2016, 22:58

      Но лучше просто бить ебало, ибо прогиб на асфальте опасен, так тренер завещал.

      -2
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      Рейтинг: -313

      Китaец > Аликерич 27 июля 2016, 22:58

      Тебя через бедро в мусорный бак выкидывали?

      -1
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      Рейтинг: +10

      Ar sen > Китaец 30 июля 2016, 00:24

      все твои отзывы подходят тебе л.ч и л.е ну или сборных

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      Рейтинг: +46

      Аликерич > Китaец 31 июля 2016, 01:36

      Хачьё первобытное - это люди вроде тебя, которые ничего не могут кроме того, что им "тренер завещал", в общем все те, кого из снайперок отстреливали в чечленской войне. Это все чечленцы, доггистонцы и другие чуркобесы.

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