Джулиано: «Я обладаю неплохой техникой»

Новичок питерского «Зенита» Джулиано поделился впечатлениями от перехода в стан российского клуба. В частности, игрок отметил, что намерен бороться за самые высокие результаты в новой команде.



«Я игрок, который постоянно находится в движении. Обладаю неплохой техникой, люблю владеть мячом, люблю играть вблизи штрафной площади и находиться на вершине атаки. Болельщики увидят во мне игрока, который всегда хочет побеждать», отметил футболист.