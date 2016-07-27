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    Джулиано: «Я обладаю неплохой техникой»

    Новичок питерского «Зенита» Джулиано поделился впечатлениями от перехода в стан российского клуба. В частности, игрок отметил, что намерен бороться за самые высокие результаты в новой команде.

    «Я игрок, который постоянно находится в движении. Обладаю неплохой техникой, люблю владеть мячом, люблю играть вблизи штрафной площади и находиться на вершине атаки. Болельщики увидят во мне игрока, который всегда хочет побеждать», отметил футболист.

    Источник: ФК «Зенит»

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    27.07.2016 14:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +70

      Zepen 14 27 июля 2016, 18:44

      В субботу посмотрим действительно ты обладаешь неплохой техникой или просто слова на ветер кидаешь.
      Удачи

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 27 июля 2016, 17:39

      лохомотиву отгрузи в субботу, не томи

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 27 июля 2016, 16:49

      Я такой Пиз...ый,что сам с себя ху.ю!

      0
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      Рейтинг: +32

      БРОНЕНОСЕЦ ПОНОСЕЦ 27 июля 2016, 16:31

      " От скромности не умрет "

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 27 июля 2016, 16:22

      Заколебали уже называть Жулиано Джулиано. Он бразилец, журналисты, БРАЗИЛЕЦ. Это в итальянской Пескаре был Джулиано.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 27 июля 2016, 14:55

      типо никто не хвалит так хоть сам себя

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