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    Мутко: «Не собираемся переносить матчи Кубка конфедераций из Санкт-Петербурга»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что не собирается переносить матчи Кубка конфедераций-2017 из Санкт-Петербурга. Напомним, ранее «Инжтрансстрой-СПб» заявил о прекращении строительства стадиона по инициативе заказчика.

    «Мы всегда имеем запасные варианты, но это не обсуждается. Пока мы с руководством города обсудили график строительства, он в допустимой зоне. До 25 августа будут проведены процедуры о расторжении договора», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    27.07.2016 14:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 28 июля 2016, 00:08

      Успеют , построят . Русский аврал . И не такое сотворяли .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 27 июля 2016, 17:29

      до тех пор пока за преступления не будут нести реальную ответственность, ничего в этой стране не будет.

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 27 июля 2016, 17:05

      Как задолбал этот клоун!В футболе и в целом во всем спорте полный бардак!Мудко на кол!

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 27 июля 2016, 16:53

      Правильно, зачем переносить? Прям на этом долгострое и играйте. Романтика.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 июля 2016, 16:35

      Мудко: "Мы всегда имеем запасные варианты-Северный полюс и Сахара".

      2
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 27 июля 2016, 16:12

      Мутко иуда вали из футбола подстилка

      2
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      Рейтинг: -7

      krisvan > Vasilii1958 27 июля 2016, 19:51

      опять иуда)

      -1
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      Рейтинг: +160

      veltrener 27 июля 2016, 15:36

      вы только контракт расторгать будете ещё целый месяц?? потом наверное ещё месяц подписывать контакт с другим подрядчиком, потом технику завести ещё пару месяцев. ну давайте давайте, позорьтесь клоуны недоделанные!

      3
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      Рейтинг: +2250

      kvm 27 июля 2016, 15:31

      в каждой школе футбольная поляна: выбирай-нехочу

      3
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 27 июля 2016, 15:26

      На развалинах играть будут?

      1
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      Рейтинг: +93

      barbardir 27 июля 2016, 14:14

      При всем уважении, проводить матчи кубка конфедераций, включая финал, на Петровском - совсем уже ни в какие ворота

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