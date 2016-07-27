Мутко: «Не собираемся переносить матчи Кубка конфедераций из Санкт-Петербурга»

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что не собирается переносить матчи Кубка конфедераций-2017 из Санкт-Петербурга. Напомним, ранее «Инжтрансстрой-СПб» заявил о прекращении строительства стадиона по инициативе заказчика.



«Мы всегда имеем запасные варианты, но это не обсуждается. Пока мы с руководством города обсудили график строительства, он в допустимой зоне. До 25 августа будут проведены процедуры о расторжении договора», – сказал Мутко.