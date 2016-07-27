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    «Рубин» выступил с официальным заявлением по вопросу с Азмуном

    Руководство казанского «Рубина» выступило с официальным заявлением по решению CAS. Напомним, CAS разрешила «Ростову» зарегистрировать на сезон форварда Сердара Азмуна.

    «Наш клуб планирует оспорить предварительное решение CAS, отменяющее вердикт РФС и разрешающее ФК «Ростов» зарегистрировать футболиста. Предоставляя фальшивый контракт, ФК «Ростов» и Сердар Азмун намеренно вводят в заблуждение CAS и нарушают регламенты ФИФА. Такие действия ведут к серьезным последствиям для участвующих сторон, как по швейцарскому, так и по российскому законодательству, в том числе и по нормам уголовного права. ФК «Рубин» намерен принять все возможные меры для защиты своих законных прав и интересов, используя для этого все доступные юридические средства», говорится в сообщении на официальном сайте казанского клуба.

    Источник: ФК «Рубин»

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    27.07.2016 12:36
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +6979

      1bear 28 июля 2016, 11:32

      ...ну про фальшивый контракт это они "загнули"...

      0
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 27 июля 2016, 22:36

      дисквалифицируют дурачка иранского.все по делу

      -1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 27 июля 2016, 16:29

      Рубин, раньше вызывал уважение, теперь одно отвращение!!!! Пол команды гнобите, не даете играть неплохим игрокам, а как уходят от вас, так ныть начинаете. Тьфу на вас, ущербные. С такими отношением это будет не последний случай, когда от вас уходят, а вы бабки теряете на трансфере. Кретины

      3
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > гус 28 июля 2016, 00:44

      куда он сбежал то? Его Бердыев позвал, он и пошел за тренером. Его Бердыев и в Рубин подтягивал сам лично. Собственно Азмун предан наставнику) Ситуация когда "шампанское" (деньги в смысле) не решает человеческое отношение (личное).

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > гус 28 июля 2016, 05:23

      просто так ничего не бывает. От хорошего не уходят. Да что вы, игроки ФНЛ вдруг стали, а до этого не были? Выставите на трансфер тогда по адекватным ценам. Зачем не дают тренироваться со всеми? Ладно бы один сказал, так 10 человек же!

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 27 июля 2016, 16:20

      Если докажут, что контракт был фальшивый, Ростову мало не покажется и поделом. Если не докажут, то Ростов должен с Рубина стрясти побольше. Им, говорят, ихний мини-Хан денежек подбросил. А Азмун в любом случае не пропадет, такие игроки на дороге не валяются.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 27 июля 2016, 14:56

      Гноили парня на скамье запасных, а теперь он вдруг им понадобился.....не будет он играть в Рубине без Курбана.

      6
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      Рейтинг: +256

      Ris 27 июля 2016, 14:46

      Учитывая репутацию и опыт Legal Sport, маловероятно что они пошли в суд с подделанным документом. Где были представители РФС, хотя-бы с копией оригинала документа, по которому Азмун должен быть заявлен за Рубин? Но это так, мысли в слух. Они без нас разберутся. Тем более нам неизвестны все нюансы.

      7
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Ris 27 июля 2016, 15:10

      согласен..

      -1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 27 июля 2016, 14:11

      в рубине он такой не нужен..также кинет и ростов..с характером..че хочу то и делаю.

      -2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 27 июля 2016, 13:56

      Дырку Вам от бублика, а не Шарапова. Он уже давно тю-тю.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 27 июля 2016, 12:59

      "Такие действия ведут к серьезным последствиям для участвующих сторон, как по швейцарскому, так и по российскому законодательству, в том числе и по нормам уголовного права".

      Консультация юриста с опытом более 30 лет:
      В случае совершения преступления потерпевшая сторона вправе обратиться за защитой своих прав в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления в соответствии со ст.ст. 140-149 УПК РФ. Если же этого не сделано, или вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, то уже руководство казанского "Рубина" может быть привлечено к ответственности за подобные официальные заявления. Подчеркну, что как к гражданской, так и к уголовной ответственности!
      Консультация болельщика с почти полувековым стажем:
      Не нужно нести АХИНЕЮ и считать, что все футбольные болельщики - клинические кретины! Футбол - игра, не признающая никаких образовательных границ! И любят его как разнорабочие, так и академики!

      4
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > cska-62 27 июля 2016, 14:10

      идиотов юрист..без работы наверное сам..по защите прав было подано...и рфс вынес вердикт в пользу рубина..сам не неси ахинею!!

      -2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Chernyi Lis 27 июля 2016, 14:18

      Аноним из "Рубина"? Так в профиле? Научись соображать и писать, иначе паёк урежут!!! С голода сдохнешь! :-))))))

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > cska-62 27 июля 2016, 14:37

      точно дурак...

      -3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 27 июля 2016, 14:39

      то что пишу без заглавных..ниче не значит..а ты похоже за высказывание что скажут тебе пайки получаешь...

      -2
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 27 июля 2016, 12:55

      Зачем возвращать парня. Всеровно не будет играть. Тут дело принципа уже просматриваеться.

      7
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