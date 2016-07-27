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    Гвардиола активно борется с лишним весом у футболистов

    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола внедрил жесткие правила по отношению к футболистам, прибывшим на сбор клуба с лишним весом.

    «Тренеры часто говорят о важности здоровья. Гвардиола, к примеру, запрещает игрокам тренироваться с командой, если у них есть лишний вес.

    Некоторые из футболистов уже не тренировались с нами по этой причине. Мы должны брать на себя ответственность. Если твой нормальный вес – 60 килограммов, а ты весишь 70, ты не должен играть, чтобы не получить травму и не создавать команде проблемы. Это очень важно», – выступил с заявлением защитник команды Гаэль Клиши.

    Интересно, что Гвардиола так же запретил футболистам некоторые напитки, пиццу и другую высококалорийную еду.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    27.07.2016 11:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 27 июля 2016, 18:31

      и чипсы тож?

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