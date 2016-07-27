Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Азмун подписал контракт с «Ростовом» на два года

    Нападающий Сердар Азмун подписал контракт с «Ростовом» на два года. Об этом сообщил член совета директоров донского клуба Али Узденов.

    Напомним, у Азмуна был действующий контракт с «Рубином», который заканчивался летом 2017 года. Футболист расторг его в одностороннем порядке. Сторона Азмуна утверждает, что казанский клуб нарушил условия договора, отказавшись отпустить игрока в «Ростов».

    РФС запретил ростовчанам заявлять Азмуна, на что клуб подал апелляцию в CAS. Лозаннский суд вынес решение в пользу «Ростова», но разбирательства по этому делу продолжаются.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.07.2016 01:09
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      pro-vad 27 июля 2016, 19:05

      Расторг в одностороннем порядке)) Все бы так делали и на такой пункт ссылались. Смысл тогда контракты многолетние и дорогие заключать, бабла платить, если можно игроку в любой момент его в одностороннем порядке разорвать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 июля 2016, 12:29

      Да по вчерашнему матчу стало понятно, что руководство клуба подвело Бердыева, прошлогодней скамейки банально нету, на замену выпускать некого. А Бухаров с каждым годом совсем не молодеет, а деревенеет и деревенеет, один Азмун на два фронта точно не справиться.
      А если тфу, тфу тфу травмы? кто играть то будет....
      Играть на два фронта клуб просто не готов, а отвечать за все это кому? конечно Бердыеву.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 27 июля 2016, 12:27

      Сторона Азмуна утверждает, что казанский клуб нарушил условия договора, отказавшись отпустить игрока в «Ростов». Это так, но и Ростов не уплатил за него отступные, а только предложил. Поэтому подписывать контракт не имел права. Это может дорого обойтись Ростову. Если срочно не перевести эти 2.5 миллиона евро Рубину. Смешные деньги за такого игрока. Но даже их у Ростова на самом деле нет. Команда живет в кредит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 27 июля 2016, 12:18

      Перспективный парень!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 27 июля 2016, 10:26

      а что других игроков нету чтоли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      maxon1256 27 июля 2016, 09:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      выплатят потом Рубину лямов 5 по решению суда, и этого дурочка дисквалифицируют.все справедливо

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > maxon1256 27 июля 2016, 11:23

      Ростов вообще-то Ростов предлагал Рубину отступные, прописанные в контракте Азмуна, Рубин отказал, отсюда и правда игрока и решение в пользу Ростова.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Томь вперёд 27 июля 2016, 12:29

      В CAS решение было такое - разрешить заявить для игры в ЛЕ, а не разрешить подписать контракт, не платя отступные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 27 июля 2016, 09:06

      Очень хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 27 июля 2016, 09:02

      Отличная новость

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11