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  • Глава Воронежской области: «Запретил бы легионеров на региональном уровне»

Глава Воронежской области: «Запретил бы легионеров на региональном уровне»

26 июля 2016, 17:31
5

Губернатор Воронежской области Андрей Гордеев высказался о системе развития молодых спортсменов в России. По его мнению, столь важному вопросу уделяется слишком мало внимания.

«У нас полный разрыв между существующим спортом высоких достижений и массой талантливых ребят, молодежи, которые могли бы быть спортивным цветом нашей нации. На мой взгляд, вся эта пирамида, спортивная сфера, она сделана с перекосом, и слишком много внимания уделяется спорту высоких достижений, при том, что это не устроено правильным социальным лифтом.

На мой взгляд, сегодня в первую очередь надо было заниматься развитием массового спорта и физкультуры, массово формировать своих талантливых спортсменов, чтобы они давали высокие результаты, и из них уже селектировать тех, кто может представлять страну на международном уровне.

Я бы на региональном уровне практически запретил бы использовать легионеров. Давайте гордиться своими футболистами», – сказал Гордеев.

Источник: ТАСС
Комментарии (5)
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richi
1469544041
Уже.
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kykyi
1469547255
Строй спорт школы, губер, это твои прямые обязанности. Языком молотить не надо, построишь массу спорт школ и запрещать не чего не надо. Спорт школу построить нужно приложить усилие, запретить усилий не надо. Так что хватит языком чесать, займись делом.
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compka
1469549488
Футбольная территория опережающего развития?
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YAKOV6
1469550815
Губернатора Алексей зовут если что
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