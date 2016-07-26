Глава Воронежской области: «Запретил бы легионеров на региональном уровне»

Губернатор Воронежской области Андрей Гордеев высказался о системе развития молодых спортсменов в России. По его мнению, столь важному вопросу уделяется слишком мало внимания.

«У нас полный разрыв между существующим спортом высоких достижений и массой талантливых ребят, молодежи, которые могли бы быть спортивным цветом нашей нации. На мой взгляд, вся эта пирамида, спортивная сфера, она сделана с перекосом, и слишком много внимания уделяется спорту высоких достижений, при том, что это не устроено правильным социальным лифтом.

На мой взгляд, сегодня в первую очередь надо было заниматься развитием массового спорта и физкультуры, массово формировать своих талантливых спортсменов, чтобы они давали высокие результаты, и из них уже селектировать тех, кто может представлять страну на международном уровне.

Я бы на региональном уровне практически запретил бы использовать легионеров. Давайте гордиться своими футболистами», – сказал Гордеев.