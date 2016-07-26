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«Спартак» намерен установить памятник на могиле Черенкова

26 июля 2016, 17:21
11

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что красно-белые готовы установить памятник на могиле легендарного Федора Черенкова, ушедшего из жизни четвертого октября 2014 года. В течении ближайшего времени у руководства запланирована встреча с родственниками обладателя четырех чемпионских титулов в составе «народной команды». Напомним, именем Черенкова названа Южная трибуна домашнего стадиона «Спартака», на которой также установлен памятник футболисту.

«Клуб предлагал родственникам поставить памятник на могиле Федора Черенкова. Тогда они отказались, ссылаясь на обещанную помощь от мецената. К сожалению, ничего сделано не было. Мы намерены встретиться с ними вновь, обговорим те вопросы, что уже обсуждали. «Спартак», как и раньше, готов установить памятник», – сказал Измайлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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nik55
1469543178
давно уже нужно было установить
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RedWhiteFans2
1469543302
Это абсолютно логично.
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Rorschach krym
1469543466
Легенда!
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yurdin
1469549188
Неуместные зубоскальства бомжей на тему ушедших великих наших футболистов ну никак не располагают к себе. Ничего святого- вот это и отталкивает от зеньки болельщиков других клубов и просто здравомыслящих людей. Глорьё, влившееся в эту шоблу за последние 8 лет, не в счёт.
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dudarik
1469550506
Молодцы
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ljrljr0505
1469553038
обеими руками "за". и пацанов туда водить и рассказывать им какой ВЕЛИКИЙ был игрок.
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спартак спартаков1
1469563077
мой кумир.благодаря ему и стал болеть за спартак
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palych1974
1469576012
Отличная идея! Фёдор для многих - лучший Футболист всех времен!
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