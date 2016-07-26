«Спартак» намерен установить памятник на могиле Черенкова

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что красно-белые готовы установить памятник на могиле легендарного Федора Черенкова, ушедшего из жизни четвертого октября 2014 года. В течении ближайшего времени у руководства запланирована встреча с родственниками обладателя четырех чемпионских титулов в составе «народной команды». Напомним, именем Черенкова названа Южная трибуна домашнего стадиона «Спартака», на которой также установлен памятник футболисту.

«Клуб предлагал родственникам поставить памятник на могиле Федора Черенкова. Тогда они отказались, ссылаясь на обещанную помощь от мецената. К сожалению, ничего сделано не было. Мы намерены встретиться с ними вновь, обговорим те вопросы, что уже обсуждали. «Спартак», как и раньше, готов установить памятник», – сказал Измайлов.