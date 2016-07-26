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    «Спартак» намерен установить памятник на могиле Черенкова

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что красно-белые готовы установить памятник на могиле легендарного Федора Черенкова, ушедшего из жизни четвертого октября 2014 года. В течении ближайшего времени у руководства запланирована встреча с родственниками обладателя четырех чемпионских титулов в составе «народной команды». Напомним, именем Черенкова названа Южная трибуна домашнего стадиона «Спартака», на которой также установлен памятник футболисту.

    «Клуб предлагал родственникам поставить памятник на могиле Федора Черенкова. Тогда они отказались, ссылаясь на обещанную помощь от мецената. К сожалению, ничего сделано не было. Мы намерены встретиться с ними вновь, обговорим те вопросы, что уже обсуждали. «Спартак», как и раньше, готов установить памятник», – сказал Измайлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2016 17:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +139

      palych1974 27 июля 2016, 02:33

      Отличная идея!
      Фёдор для многих - лучший Футболист всех времен!

      1
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 26 июля 2016, 22:57

      мой кумир.благодаря ему и стал болеть за спартак

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 26 июля 2016, 20:10

      обеими руками "за". и пацанов туда водить и рассказывать им какой ВЕЛИКИЙ был игрок.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      БРОНЕНОСЕЦ ПОНОСЕЦ > ljrljr0505 26 июля 2016, 23:36

      +++!!!

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik 26 июля 2016, 19:28

      Молодцы

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 26 июля 2016, 19:06

      Неуместные зубоскальства бомжей на тему ушедших великих наших футболистов ну никак не располагают к себе. Ничего святого- вот это и отталкивает от зеньки болельщиков других клубов и просто здравомыслящих людей. Глорьё, влившееся в эту шоблу за последние 8 лет, не в счёт.

      1
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 26 июля 2016, 17:31

      Легенда!

      6
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 июля 2016, 17:28

      Это абсолютно логично.

      6
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      Рейтинг: +8017

      nik55 26 июля 2016, 17:26

      давно уже нужно было установить

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