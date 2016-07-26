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    Новый подрядчик «Зенит-Арены» может попросить дополнительные средства на строительство стадиона

    Председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов рассказал, что в данный момент еще не найден генподрядчик для завершения строительства стадиона в Санкт-Петербурге. Также, по его словам, чтобы закончить возведение «Зенит-Арены» новой строительной компании могут понадобиться дополнительные средства, которые в случае чего будут выделены из федерального бюджета. Напомним, что на новом стадионе «Зенита» должны пройти игры Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года.

    «Пока нет нового подрядчика, и пока мы не можем сказать, достроит ли новый подрядчик за старые деньги стадион. Он же может попросить что-то еще. Предположительно, если на окончание строительства не будет хватать средств, то, возможно, если успеют до декабря достроить, то тогда все силы и средства будут хороши, чтобы сдать стадион в срок и тем самым не понести имиджевые потери для Петербурга и для России. Могут потребоваться средства из федерального бюджета», – сказал Тюльпанов.

    Источник: Р-Спорт

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    26.07.2016 16:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +70

      Zepen 14 27 июля 2016, 18:53

      Стадион Зенита будет:
      1. Стадион который строили очень долго (войдет в ТОП самых долгих построек в мире, если первое место :-) )
      2. Один из самых обсуждаемых стадионов, от новостей которым уже всем тошнит(также можно отдать первое место)
      3. Ну и конечно по финансам попросите уже стразу пару миллиардов, сделайте его самым дорогим стадионом в мире и все))

      0
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      Рейтинг: +70

      Zepen 14 27 июля 2016, 18:48

      Им самим уже не тошнит от стадиона этого?? Вам самим не надоело??? Достройте его уже. Наверное ваши правнуки его будут достраивать и говорить, что не хватает денег. Хватит уже. Уже пора браться за дело и не страдать херней как вы страдали все 10 лет если не больше

      0
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      Рейтинг: +93

      barbardir 27 июля 2016, 15:25

      Санта-Крестовский. 3785-ая серия

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 27 июля 2016, 00:34

      а этот унитаз в питере так и не установили?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 26 июля 2016, 18:53

      да сколько можно уже засорять футбольные темы этим стадионом.....

      3
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 26 июля 2016, 18:20

      Дополнительные средства... А .опа не треснет?

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 26 июля 2016, 17:46

      могут))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 26 июля 2016, 16:44

      Товарищ Ромашкин дал понять новому генподрядчику, что доп. средства не только можно, но и нужно просить.

      2
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      Рейтинг: +35

      Red Men 26 июля 2016, 16:36

      Может уже не стоит достраивать её?
      Что у нас арен мало?!
      Вместо неё вполне справится новый стадион ЦСКА.
      А из этого Г...на сделать памятник коррупции)!

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Red Men 26 июля 2016, 16:51

      Да и в Краснодаре Галицкий нормульный стадик без шуму и пыли почти построил.

      1
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > Red Men 26 июля 2016, 20:35

      Ваш обычный конструктор на 35к не способна будет принимать даже групповые матчи ЧМ,не то что 1/2 или кубок конфедераций.
      На этой же распил арене будет всё,и вместимость под 70 тысяч и выкатное поле и раздвижная крыша и внешний вид стадиона и многое,многое другое

      -1
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      Рейтинг: +35

      Red Men > GoldPlayFIFARus9 26 июля 2016, 21:11

      У нас отличная арена, Открытие называется!
      И я очень рад за ЦСКА, которые тоже обретут свой дом!
      А в твоих словах, ключевое слово будет...... Когда никому не известно. Но то что это будет самая популярный но не в футбольном плане стадион, это гарантированно)!

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 26 июля 2016, 16:25

      Как же без этого

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