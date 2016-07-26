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    Строительство «Зенит-Арены» продолжается

    Строительство «Зенит-Арены», несмотря на заявление генподрядчика, продолжаются. Сегодня компания «Инжтрансстрой-СПБ» объявила, что полностью останавливает все работы на стадионе в Санкт-Петербурге по причине расторжения контракта с властями города на Неве.

    Сообщается, что по территории объекта продолжается движение грузовых авто со строительными материалами, а из-за забора доносятся звуки функционирующей техники. Также можно заметить и рабочих, занятых облицовкой и остеклением зданий входной группы. По словам строителей, внутри чаши стадиона работает один автокран, также полным ходом идут работы по монтажу светопроницаемой пленки.

    По условиям государственного контракта, есть норма, согласно которой госзаказчик имеет право предъявить исполнителям претензии по поводу качества выполняемых работ. Подрядчики же имеют 14 дней на исполнение гарантийных обязательств. Данная норма может помочь не прекращать работы на время проведения нового конкурса.

    Источник: ТАСС

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    26.07.2016 14:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 26 июля 2016, 16:15

      Стихия все расставит по местам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 26 июля 2016, 16:05

      Мы строили-строили и наконец...
      конец...

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 июля 2016, 15:24

      Возможно когда - нибудь достроят, если конечно вмешается председатель колхоза.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Ris 26 июля 2016, 15:00

      Строительство «Зенит-Арены» продолжается десятый год.

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 июля 2016, 14:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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