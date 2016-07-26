«Спартак» вновь будет играть в черной форме

В интернете появились изображения домашней и гостевой формы «Спартака», которая будет использоваться красно-белыми в новом сезоне. Ожидается, что дебютировать в новом комплекте «Спартак» сможет уже 28 июля в матче 3 раунда отборочного этапа Лиги Европы с АЕКом.

Домашняя форма «Спартака» в сезоне 2016/17

Домашний комплект формы «Спартака» выполнен в традиционном красном цвете с белой горизонтальной полосой на груди. Главным нововведением этого года стал необычный цвет дополнительных элементов, в том числе логотипа компании Nike, который теперь является черным.

Гостевая форма «Спартака» в сезоне 2016/17

Гостевой комплект формы возвращается к основному черному цвету, который уже использовался командой в сезоне 2013/14. В остальном форма полностью повторяет шаблон домашнего комплекта.