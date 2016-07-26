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    Лопырева: «Во Франции на поле выходили несколько разных компаний. Знаю об этом точно»

    Телеведущая, обладательница титула «Мисс Россия», посол чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева поделилась причинами неудачи сборной России на Евро-2016 во Франции.

    – Конечно, всегда романтично видеть на поле своего бывшего любимого мужа. Но, к сожалению, романтики не вышло. Хотя у нас с Федором Смоловым по сей день хорошие отношения. Искренне рада его успехам в «Краснодаре», дружу с его родителями. Дай ему Бог удачи!

    – Раз уж мы о Смолове заговорили. Почему у него во Франции не получилось?

    – Так у всех не получилось! Мне кажется, что ему слева играть неудобно. К тому же рядом с Федором, как в «Краснодаре», не было Мамаева. Я, конечно, не тренер. Пусть анализируют другие. К тому же команду подкосили травмы Дзагоева и Денисова. Кроме того, ребятам не хватало единства. Создавалось впечатление, что на поле выходили несколько разных компаний. Это не просто ощущение. Знаю об этом точно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2016 07:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3

      ERNI99 26 июля 2016, 19:28

      еще один футбольный эксперт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 26 июля 2016, 19:00

      Все давно в курсе что КОМАНДЫ на Евро не было!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 26 июля 2016, 18:47

      Эта та самая, которая в самолёте скандалила? Нашли посла...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 26 июля 2016, 16:55

      Облопырева о футболе? Во дает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 июля 2016, 11:21

      Сборной не хватило самую малость - ТРЕНЕРА! Хотя и с физруком среднего уровня она могла бы сыграть куда лучше... Но не с физруком ниже среднего уровня, который с командой всю ночь вместо сна перед решающим матчем повторял мантру: "Мы - говно!" Результат не заставил себя ждать...

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > cska-62 27 июля 2016, 12:35

      Имхо, с тренером все нормально было. Не хватало больше защиты нормальной и нападения

      1
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 26 июля 2016, 11:20

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 26 июля 2016, 10:15

      Лопырева - кандидат в министры спорта или главы РФС?)

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 июля 2016, 09:02

      Еба футбольный спец

      1
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      Рейтинг: +11232

      alp 26 июля 2016, 08:21

      А Федя то, болтун - язык без костей )))) может лопыреву в ГТ сборной? а чо, мутко обещал ))

      1
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      Рейтинг: +272

      Inks > alp 26 июля 2016, 10:16

      Больше смысла было бы, в отличие от всяких итальянских маразматиков и бегемота отечественного)) Во всяком случае, хуже уже некуда

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