Парикмахер: «Новый имидж Месси? Пепельный цвет сейчас популярен в Европе»

Этот цвет из тех кого видел пошел как ни странно Феллайни.
Парикмахер Ариэль Бермудес, который является парикмахером нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, объяснил причины смену имиджа звезды сборной Аргентины.
«Со временем Месси меняется как личность и становится смелее в решениях. Ему понравился этот вариант. Он также сам решил отпустить бороду, это делает его более мужественным, цвет бороды – натуральный. Что касается волос, мы решили использовать пепельный и серый цвета, они сейчас популярны в Европе», – приводит слова Бермудеса La Nacion.
Напомним, Месси явился в расположение команды с новым цветом волос и бородой, что всех удивило.