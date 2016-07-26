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    Парикмахер: «Новый имидж Месси? Пепельный цвет сейчас популярен в Европе»

    Парикмахер Ариэль Бермудес, который является парикмахером нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, объяснил причины смену имиджа звезды сборной Аргентины.

    «Со временем Месси меняется как личность и становится смелее в решениях. Ему понравился этот вариант. Он также сам решил отпустить бороду, это делает его более мужественным, цвет бороды – натуральный. Что касается волос, мы решили использовать пепельный и серый цвета, они сейчас популярны в Европе», – приводит слова Бермудеса La Nacion.

    Напомним, Месси явился в расположение команды с новым цветом волос и бородой, что всех удивило.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.07.2016 06:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +284

      Kano 26 июля 2016, 10:32

      Этот цвет из тех кого видел пошел как ни странно Феллайни.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 26 июля 2016, 10:21

      Парикмахер: «Новый имидж Месси? Пепельный цвет сейчас популярен в Европе»

      ЛГБТ: "Месси - наш человек. Мы сейчас популярны в Европе" )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 26 июля 2016, 07:39

      Все пиз-дец Месси понесло ))))) скоро он и как игрок пропадет))))))

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