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    Кокорин: «Счастлив, что сразу оказался в основе»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поблагодарил главного тренера команды Мирчи Луческу за доверие и за шанс выйти в стартовом составе на матч за Суперкубок России против ЦСКА (1:0).

    – Как оцените прошедший матч за Суперкубок?

    – Мы провели отличный поединок и очень рады, что удалось выиграть. «Зенит» практически всю игру контролировал мяч и в целом ход встречи. Тем не менее моментов было у нас не так много. Хорошо, что удалось реализовать свой шанс, забить и завоевать трофей перед самым стартом российского первенства.

    – Ожидали, что после возвращения в первую команду вы сразу окажетесь в стартовом составе?

    – Честно признаться, не ожидал такого развития событий. Я хочу сказать большое спасибо Луческу за доверие и за то, что я сыграл в этом матче. Очень счастлив, что сразу оказался в основе, все-таки я вообще не проходил сборы с первой командой.

    Источник: Известия

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    26.07.2016 06:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 26 июля 2016, 09:58

      Кокорину слишком много много дают авансов, пора уже оправдывать их. Саня, хватит лентяйничать!

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