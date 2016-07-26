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    Аленичев: «На сегодняшний день Ещенко и Зобнин – игроки основного состава «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что новички команды Андрей Ещенко и Роман Зобнин на данный момент являются игроками основного состава.

    «На 99 процентов два наших новичка будут задействованы уже в первой игре. Они на меня производят самое благоприятное впечатление, уже на первом сборе я увидел, что физически Зобнин и Ещенко готовы лучше остальных благодаря более раннему выходу из отпуска вместе с «Динамо». В дальнейшем работа Зобнина и Ещенко мне тоже очень понравилась, хотя в них я и не сомневался. На сегодняшний день они – футболисты основного состава», – сказал Аленичев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2016 00:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +38

      d_joker 26 июля 2016, 06:17

      Завтра посмотрим какие для основы!!!

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