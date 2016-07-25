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    РФС передал «Ростову» не содержащие грамматических ошибок медали

    В РФС опровергли информацию о бракованных медалях, которые были вручены «Ростову».

    «По итогам каждого сезона РФС согласно регламента проведения соревнований заказывает и предоставляет лигам комплекты медалей. В этом году в РФПЛ было передано по 40 медалей каждого достоинства (золотые, серебряные, бронзовые). Все медали были проверены и не содержали никаких грамматических ошибок», – сообщил руководитель коммерческого департамента РФС Петр Голунов.

    Напомним, что ранее появилась информация о дополнительном комплекте медалей, которые оказались бракованы. На них вместо «Чемпионат России» было написано «Чемпионат Росиии».

    Источник: ТАСС

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    25.07.2016 18:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      shuhomet 25 июля 2016, 22:45

      В фамилии Мутко есть ошибка!!!!!

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