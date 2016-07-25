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    «Ростов» заявил Азмуна в чемпионат России

    Нападающий Сердар Азмун сможет принять участие в предстоящем сезоне российской Премьер-лиги – «Ростов» сегодня официально заявил футболиста для участия в турнире. Напомним, ранее стало известно о заявке футболиста вслед за наставником команды Курбаном Бердыевым для участия в Лиге чемпионов.

    Напомним, в пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о том, что Азмун, претензии которого в адрес «Рубина» будет рассматривать ФИФА, может быть внесен в заявку на чемпионат (и соответственно – на Лигу чемпионов) «Ростова».

    Ранее РФС отказывался включать футболиста в заявку «Ростова», ссылаясь на несоответствие документов необходимым требованиям. Права на форварда принадлежат «Рубину», но два минувших сезона он провел в составе желто-синих. Азмун проигнорировал сбор казанской команды и тренировался вместе с «Ростовом». По мнению игрока, «Рубин» нарушает договоренности, не соглашаясь отпускать его в состав ростовчан, несмотря на то что желто-синие предлагают сумму, прописанную в контракте футболиста в качестве отступных – она составляет 2,5 миллиона евро.

    Источник: РПЛ

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    25.07.2016 16:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 июля 2016, 19:38

      Ну теперь Ростов в полном порядке)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 25 июля 2016, 18:34

      Nakonesto

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 июля 2016, 16:31

      Хорошая новость. Ростов вперед.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 25 июля 2016, 16:21

      Отлично! живём!

      8
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