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    «Ростов» не стал вручать медали с ошибками

    Сегодня стало известно, что часть медалей, полученных «Ростовом» за успех в прошлом сезоне, были изготовлены с грубыми ошибками. Однако, они так и не были вручены своим адресатам.

    «Самое главное, что эти медали не были розданы – ни сотрудникам, ни тренерам, ни игрокам. Действительно, часть медалей была сделана с ошибкой, но речь о дополнительном комплекте, который клуб заказал для игроков, которые уже покинули клуб, для докторов и других работников нашего коллектива. РФС выделяет на команду 40 медалей, но мы еще дополнительно заказали 30 медалей, которые были сделаны с ошибкой. Мы их взяли, но вручены они никому не были. Все, кто находился на награждении, получили серебряные медали с грамотно написанными словами, без ошибок», – заявил пресс-атташе клуба Иван Бодылевский.

    Известно, что «Ростов» готов заказать еще один дополнительный комплект медалей.

    Источник: Р-Спорт

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    25.07.2016 16:03
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 26 июля 2016, 06:03

      и правильно сделали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 25 июля 2016, 16:26

      Грамотеи...

      0
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