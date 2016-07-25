Nike запускает программу отбора молодых футболистов K11

Nike запускает программу К11, которая с помощью революционной системы скаутинга позволит отобрать молодых талантливых игроков и дать им настоящий шанс попасть в профессиональный футбол.

Тысячи ребят по всей стране в возрасте от 16-ти до 22-х получат возможность заявить о своем таланте, отправив видео своего футбольного мастерства скаутам Nike. Его можно будет загрузить из любой точки России на сайт nike.com/k11 или отправить непосредственно с коробки. Впервые в истории несколько коробок Москвы и Санкт-Петербурга оборудуют камерами для записи видео в режиме реального времени. Скауты отсмотрят тысячи часов контента со всей страны и пригласят сотню лучших игроков на всероссийский отбор К11 в конце лета.

По результатам отбора 22 игрока попадут в тренировочный лагерь Nikе. Там они получат уникальные знания и навыки в области не только физической, но и моральной подготовки. Это поможет команде K11 подготовиться к своей самой главной игре, которая состоится осенью на глазах лучших скаутов страны и иностранных академий, и, возможно, подписать свой первый профессиональный контракт.