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    Генподрядчик строительства «Крестовского» должен вернуть 3,6 миллиарда в бюджет

    Компания «Инжтрансстрой-СПб», которая является генеральным подрядчик строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге, не освоила 3,6 миллиарда рублей авансов, выплаченных властями города для постройки арены. Учитывая условия контракта, теперь компания должна будет вернуть в городской бюджет средства непогашенного аванса в течение 5 дней после разрыва контракта. В обратном случае претензии будут направлены в рамках исполнения банковской гарантии, сообщил источник в строительном блоке администрации города.

    На данный момент на сайте государственных закупок нет информации о том, кто выдавал гарантии по авансам «Инжтрансстроя-СПб». Ранее гарантом по обязательствам генподрядчика выступал Банк Москвы, входящий в Группу ВТБ. Сообщалось, что генподрядчик «Крестовского» разорвет контракты с субподрядчиками и остановит строительство.

    Стоит отметить, что именно сегодня истекают контракты «Инжтрансстроя-СПб» стоимостью 24,5 миллиарда рублей на строительство стадиона на Крестовском острове. В течение месяца власти Санкт-Петербурга рассчитывают заключить контракт на достройку арены с новым генподрядчиком. Он должен будет завершить возведение стадиона до конца этого года.

    Источник: Fontanka.ru

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    25.07.2016 15:04
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 25 июля 2016, 18:50

      Пиздец.Выворачивай карманы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 25 июля 2016, 18:42

      Позор

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 июля 2016, 18:40

      Стадион не достроят в срок и ЧМ по футболу сорвут, к этому всё идёт,
      ведь руководство страной молчит.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 июля 2016, 18:34

      В стране есть поселения, в которых жить опасно для жизни.
      Жителям власть говорит , что на переселение денег нет.
      Кому нужны эти забавы в виде ОИ в Сочи, ЧМ, Универсиады, если граждане после их проведения лучше жить не будут?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 июля 2016, 19:44

      Тому, кто это все строит. После этих мероприятий они живут все лучше и лучше. Хлеб с икрой им, зрелища и восхищение правителями- народу.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 25 июля 2016, 16:30

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave 25 июля 2016, 16:27

      Лучше б он стадион достроил..!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 25 июля 2016, 16:10

      А если не вернут?
      Будут ежемесячно удерживать 50% из зарплаты гендиректора?

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 июля 2016, 16:04

      Когда вмешается председатель колхоза?

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 июля 2016, 16:00

      Помниться мне, что совсем недавно, выделили на этот стадион 4 млр. Бумажки похоже подписали, а денег нет. Вот и решили кинуть генподрядчика, как раз на эту сумму. Уж больно цифры подозрительно похожи.

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 25 июля 2016, 15:58

      Пипец ржу.. подавился печенькой как заголовок прочёл) должен вернуть в бюджет то что распилено всеми... а ещё если и вернет то до бюджета не дойдет... Распил одной суммы 2 раза ... хотя нет 3 раза новому же тоже "выделят" гениально..

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