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    Дзюба: «Был шокирован решением Широкова завершить карьеру»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал решение бывшего капитана сборной России Романа Широкова завершить футбольную карьеру.

    – На днях завершил карьеру Роман Широков. Как отреагировали на эту новость?

    – Узнал об этом в субботу вечером, когда и было объявлено. Был шокирован, потому что для меня это стало неожиданностью. Думал, что поиграет еще... Тем не менее, Рома провел блестящую карьеру и обязательно найдет себя где-нибудь в футбольной отрасли.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2016 01:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июля 2016, 12:24

      многим говенным игрочишкам из сборной давно пора завязать с футболом а было бы лучше вообще не заниматься этой игрой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 июля 2016, 12:08

      Давай тоже заканчивай

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 25 июля 2016, 10:45

      Зато многие любители футбола обрадовались.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июля 2016, 09:00

      Вот и ты бы за компанию с ним так же бы поступил.Изумительно было бы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 июля 2016, 07:44

      Замусолили тему

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      семенчик 25 июля 2016, 07:31

      Забудте про Широкова! Молодёжь надо искать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 25 июля 2016, 06:20

      Пиар ход

      -2
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