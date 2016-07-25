Дзюба: «Был шокирован решением Широкова завершить карьеру»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал решение бывшего капитана сборной России Романа Широкова завершить футбольную карьеру.

– На днях завершил карьеру Роман Широков. Как отреагировали на эту новость?

– Узнал об этом в субботу вечером, когда и было объявлено. Был шокирован, потому что для меня это стало неожиданностью. Думал, что поиграет еще... Тем не менее, Рома провел блестящую карьеру и обязательно найдет себя где-нибудь в футбольной отрасли.