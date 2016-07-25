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    Аленичев: «В квалификации Фернандо не сомневаюсь»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев дал понять, что доволен приобретением полузащитника «Сампдории» Фернандо.

    «Фернандо начал тренироваться позже из-за того, что у него были личные проблемы в Бразилии. Сейчас он работает в двухразовом режиме, ему тяжело, но мне как тренеру хочется, чтобы он как можно быстрее подошел к основной группе. В его квалификации не сомневаюсь, меня его матчи за «Сампдорию» впечатлили.

    Фернандо обладает правильным выбором позиции и хорошо оснащен технически. Также знаю, что он хорошо пробивает штрафные, так что у Промеса появился конкурент в этом плане», – отметил Аленичев.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.07.2016 01:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 июля 2016, 12:14

      Не поможет!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 25 июля 2016, 04:42

      Да мало кто сомневается, его только надо грамотно в состав определить...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      ваавва 25 июля 2016, 02:38

      Классный игрок,но одной покупки маловато!Зобнина и Ещенко не считаю как мощное усиление!

      2
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