Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кононов: «Извинения Мамаева – это больше для него самого»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов в интервью «Кубанским новостям» рассказал о готовности к сезону полузащитника Павла Мамаева.

    – Мамаев еще работает по индивидуальной программе.

    – В какой форме сейчас находится Павел?

    – Во время тренировок с молодежным составом он занимался по той программе, что мы ему составили. Сейчас работа лишь продолжается. Было бы риском, выпускать Мамаева в товарищеской игре с «Арсеналом» из-за его физических кондиций.

    – Были шутки, что теперь его зарплата в «Краснодаре» измеряется ящиками шампанского.

    – Думаю, нам надо уходить от этих разговоров. В частности, я приветствую шаг, который он сделал, принеся свои извинения болельщикам за тот инцидент в Монте-Карло. Это большое дело для него самого.

    – Вы склоняли его к этому шагу?

    – Нет, это было его личной инициативой и осмысленным решением.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2016 22:37
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 25 июля 2016, 13:39

      Вот теперь пусть кровью смывает !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      BOOSMEN12 25 июля 2016, 10:45

      Хватит уже про это шампанское...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 25 июля 2016, 06:14

      спектакль будет продолжен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Jpen4er 25 июля 2016, 05:42

      говноразговоры

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 июля 2016, 04:51

      Кокошу пытаются дешевым спаивать, пока упирается... Видимо к хорошему быстро привыкаешь.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11