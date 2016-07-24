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    Генподрядчик стадиона в Санкт-Петербурге заявил об остановке строительства и разрыве контрактов

    Генподрядчик строительства стадиона на Крестовском острове «Инжтрансстрой-СПб» выступил с заявлением о прекращении работ на объекте.

    «Инжтрансстрой-СПб» вынужден пойти на неконструктивное давление со стороны заказчика и расторгнуть контракты на строительство стадиона в понедельник, 25 июля. Ответственность за последствия и за сдачу стадиона в этом случае полностью ложится на инициатора разрыва договора, т.е на Комитет по строительству Санкт-Петербурга. По законодательным нормам «Инжтрансстрой-СПб» будет вынужден остановить строительство, объявить о разрыве контрактов с субподрядчиками и поставщиками материалов и оборудования, прекратить работы. Мы убеждены, что остановка строительства означает срыв сроков», – говорится в заявлении генподрядчика на сайте piterarena.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2016 20:56
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +6898

      sochi-2013 25 июля 2016, 12:53

      Петра на них нет. 1-го!

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 июля 2016, 11:51

      Какой бардак, в колхозе порядка больше и ума. Когда уже вмешается председатель?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 июля 2016, 10:50

      нет слов это уже в открытую воровство и беспредел творится президент молчит прокуратура молчит не верю я что все у них там "чисто" со строительством(((

      1
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      Рейтинг: +9

      heiterRUS 25 июля 2016, 07:48

      ну или 2 вариант мамаша+кокоша оплатят строительство стадиона))))))

      -1
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      Рейтинг: +9

      heiterRUS 25 июля 2016, 07:47

      строим воруем строим воруем)поиграете на петровском у вас там красиво:D

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 июля 2016, 06:40

      Вова , помни Салье.

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 25 июля 2016, 06:17

      блять как же надоела эта эпопея с воровством

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 25 июля 2016, 01:57

      ещё хотите отсосать кусок у газпрома

      -1
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      Рейтинг: +1440

      Sedoi_Goblin 25 июля 2016, 00:13

      Нет, я не удивлён.(( Вот если б водка стала бесплатной,я бы наверно умер... От счастья...

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 июля 2016, 00:07

      Его еще 10 лет строить будут , а деньги воровать .......

      3
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