Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» представил новую эмблему

    «Рубин» представил новую эмблему клуба. Новый логотип казанская команда будет использовать в сезоне-2016/17.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2016 20:18
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 июля 2016, 08:10

      Каждый год менять логотип - это круто

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 > bolela_16 26 июля 2016, 10:06

      Чем круто?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 25 июля 2016, 01:19

      Стилизованнуюю под щит рамку нужно убирать. Пока они будут за нее держаться, ничего хорошего не будет. Дракончик хорош, но внешнее оформедление нужно иное, либо вообще оставить только дракона. И над шрифтом бы подумать. FreeSet - шрифт хороший, но не в данном случае.


      Я бы сделал дракона больше, а под ним бы писал Рубин, Казань и т.д.

      Ну и если столь важны цвета Татарстана, то можно было бы разукрасить в них дракона.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      badryashev > Manilov 25 июля 2016, 05:38

      Дизайнер из тебя так себе. Рамка стилизована не под щит, а под чешуинку дракона. По поводу шрифта может и можно подумать, но вот разноцветный дракон - это вообще бред под ЛСД.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 25 июля 2016, 00:08

      все лучше и лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 25 июля 2016, 00:05

      че менять каждый год.надо в футбол играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 25 июля 2016, 00:05

      это серьезное усиление команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 24 июля 2016, 23:59

      Неплохо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 24 июля 2016, 23:54

      Если не ошибаюсь прошлом сезоне тоже меняли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 24 июля 2016, 23:40

      этот логотип лучше китайского петуха, солидный, симметричный,
      если бы не меняли прежний на петуха, возможно сохранили бы Бердыева ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 24 июля 2016, 22:58

      Чуть ли не каждый год она новая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Motiv 24 июля 2016, 22:53

      новый сезон, новая эмблема !

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11