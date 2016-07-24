Каждый год менять логотип - это круто
«Рубин» представил новую эмблему клуба. Новый логотип казанская команда будет использовать в сезоне-2016/17.
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— «Рубин» Казань (@fcrk) 24 июля 2016 г.
«Рубин» представил новую эмблему клуба. Новый логотип казанская команда будет использовать в сезоне-2016/17.
twit text
— «Рубин» Казань (@fcrk) 24 июля 2016 г.
Стилизованнуюю под щит рамку нужно убирать. Пока они будут за нее держаться, ничего хорошего не будет. Дракончик хорош, но внешнее оформедление нужно иное, либо вообще оставить только дракона. И над шрифтом бы подумать. FreeSet - шрифт хороший, но не в данном случае.
Я бы сделал дракона больше, а под ним бы писал Рубин, Казань и т.д.
Ну и если столь важны цвета Татарстана, то можно было бы разукрасить в них дракона.
Дизайнер из тебя так себе. Рамка стилизована не под щит, а под чешуинку дракона. По поводу шрифта может и можно подумать, но вот разноцветный дракон - это вообще бред под ЛСД.
че менять каждый год.надо в футбол играть.
это серьезное усиление команды
Неплохо
Если не ошибаюсь прошлом сезоне тоже меняли
этот логотип лучше китайского петуха, солидный, симметричный,
если бы не меняли прежний на петуха, возможно сохранили бы Бердыева ...
Чуть ли не каждый год она новая
новый сезон, новая эмблема !