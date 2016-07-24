Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Читатели «Бомбардира» уверены, что «Рубин» по итогам сезона займет место в зоне ЛЕ

    По итогам голосования, которое проходило на страницах «Бомбардира», читатели сайта посчитали, что активная деятельность «Рубина» на трансферном рынке поможет казанской команде пробиться в зону Лиги Европы по итогам сезона. За это отдали свои голоса 46% людей.

    33 процента предполагают, что подопечные Хави Грасии займут место в середине таблицы чемпионата России. Еще 11% считают, что клуб из Татарстана способен финишировать в числе двух лучших команд РФПЛ и обеспечить себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2016 17:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11