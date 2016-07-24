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    Роналду: «Я хочу продлить контракт с «Реалом»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал понять, что намерен остаться в мадридском клубе.

    «Я хочу продлить контракт с «Реалом». Я говорил по этому поводу с президентом Флорентино Пересом по телефону, и когда я вернусь в Мадрид, мы вновь вернемся к этому обсуждению. Очевидно, что я хочу остаться в этом клубе», – сказал португалец.

    Напомним, что нынешнее соглашение Роналду с «Реалом» рассчитано до лета 2018 года. В прошедшем сезоне чемпионата Испании он забил 35 голов в 36 матчах.

    Источник: AS

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    24.07.2016 14:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +49

      melnicn 24 июля 2016, 19:04

      5 золотых мячей? 4-ый уже почти в руках, браво!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 24 июля 2016, 16:49

      Я не фанат реала ,но думаю он ещё 1-2 сезона поиграет на высоком уровне ,ведь хочет 5 золотых мячей )

      2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 24 июля 2016, 15:47

      Это правильно, иначе кому ты такой нужен? Сборная Португалии в очередной раз показала всю его никчемность. Перейдя в другой клуб, он уже никогда даже не приблизится к золотому мячу.

      -2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Антибиотик 25 июля 2016, 09:43

      правильно, никому из грандов мирвого футбола (типа Локомотива М.) этот Роналду не нужен, пусть играет в Реале М. - слабейшем клубе слабейшей лиги - это его потолок!
      И про Португалию все правильно сказал - все матчи на Евро проиграли, просто позор!

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 24 июля 2016, 14:57

      Хитрован какой ;)

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      Рейтинг: +35

      Droni 24 июля 2016, 14:47

      Умно делает. Через пару лет он не нужен будет сливочным , а подпись то есть. Шейхи какие нить будут выкупать контракт...

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 24 июля 2016, 14:38

      хоти

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik 24 июля 2016, 14:32

      Правильно

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