Роналду: «Я хочу продлить контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал понять, что намерен остаться в мадридском клубе.

«Я хочу продлить контракт с «Реалом». Я говорил по этому поводу с президентом Флорентино Пересом по телефону, и когда я вернусь в Мадрид, мы вновь вернемся к этому обсуждению. Очевидно, что я хочу остаться в этом клубе», – сказал португалец.

Напомним, что нынешнее соглашение Роналду с «Реалом» рассчитано до лета 2018 года. В прошедшем сезоне чемпионата Испании он забил 35 голов в 36 матчах.