Фернандес: «Скоро мне придется очень хорошо понимать и говорить по-русски»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, получивший гражданство РФ, признался, что уже начал изучать русский язык.

– Вас внесут в заявку как российского игрока с первого же тура?

– Я в эти дела не лезу, всем занимается клуб.

– Начали изучение русского с преподавателем?

– Да, начал. Скоро нужно будет очень хорошо понимать и говорить по-русски.

– И как прогресс?

– Супер! Спасибо! – ответил по-русски Фернандес.