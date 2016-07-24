Фернандес: «Скоро мне придется очень хорошо понимать и говорить по-русски»

Да, старается же парень, репетитора нанял, не всем же языки даются, давайте лучше похвалим парня за упорство)))
Защитник ЦСКА Марио Фернандес, получивший гражданство РФ, признался, что уже начал изучать русский язык.
– Вас внесут в заявку как российского игрока с первого же тура?
– Я в эти дела не лезу, всем занимается клуб.
– Начали изучение русского с преподавателем?
– Да, начал. Скоро нужно будет очень хорошо понимать и говорить по-русски.
– И как прогресс?
– Супер! Спасибо! – ответил по-русски Фернандес.