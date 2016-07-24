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    Фернандес: «Скоро мне придется очень хорошо понимать и говорить по-русски»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес, получивший гражданство РФ, признался, что уже начал изучать русский язык.

    – Вас внесут в заявку как российского игрока с первого же тура?

    – Я в эти дела не лезу, всем занимается клуб.

    – Начали изучение русского с преподавателем?

    – Да, начал. Скоро нужно будет очень хорошо понимать и говорить по-русски.

    – И как прогресс?

    – Супер! Спасибо! – ответил по-русски Фернандес.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.07.2016 13:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +759

      sevsor 24 июля 2016, 17:44

      Да, старается же парень, репетитора нанял, не всем же языки даются, давайте лучше похвалим парня за упорство)))

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июля 2016, 14:10

      Не те слова заучил бразилец.Надо самые ходовые...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > yorgenbarenz 24 июля 2016, 17:13

      Самые ходовые - это те, которые команда повторяла всю ночь в номере у Слуцкого перед решающим матчем с Уэльсом: "Мы - говно!"?

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz > cska-62 25 июля 2016, 14:30

      Да,самые оптимальные.Недаром Слуцкер его к себе взял,-знал,что выучит парня говорить без акцента.

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