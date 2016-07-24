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    Эмери: «Зидан может стать одним из лучших тренеров мира»

    Новый главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что наставник «Реала» Зинедин Зидан имеет хорошие шансы проявить себя в Мадриде.

    «Реал» претендует на лидерство в мировом футболе, что подразумевает их история. Так же и Зидан имеет великое футбольное прошлое. Очень часто бывшим игрокам тяжело проявить себя в роли тренера. Но Зидан выиграл Лигу чемпионов и доказал, что является исключением. У него лучшие игроки, и если он продолжит в том же духе, то может стать одним из лучших специалистов», – заявил Эмери.

    Источник: Goal.com

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    24.07.2016 11:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 24 июля 2016, 17:03

      Пусть хотя бы станет как Унаи Эмери)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 24 июля 2016, 14:33

      он уже сталь

      0
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