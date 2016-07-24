Месси досрочно завершил отпуск и отправляется с «Барселоной» на сбор

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил досрочно завершить свой отпуск. Футболист отправляется с клубом на сбор в Англию. Помимо аргентинца в составе каталонского клуба на сборах будет и Арда Туран. Ранее сообщалось, что «Барселона» решила продать турецкого полузащитника, который не смог себя проявить в команде должным образом.

В прошедшем сезоне Месси провел в чемпионате Испании 33 матча, в которых забил 26 голов и отдал 17 результативных передач.