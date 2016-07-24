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    Месси досрочно завершил отпуск и отправляется с «Барселоной» на сбор

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил досрочно завершить свой отпуск. Футболист отправляется с клубом на сбор в Англию. Помимо аргентинца в составе каталонского клуба на сборах будет и Арда Туран. Ранее сообщалось, что «Барселона» решила продать турецкого полузащитника, который не смог себя проявить в команде должным образом.

    В прошедшем сезоне Месси провел в чемпионате Испании 33 матча, в которых забил 26 голов и отдал 17 результативных передач.

    Источник: ФК «Барселона»

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    24.07.2016 06:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 24 июля 2016, 09:09

      Месси очень зол и за провал сборной в финале Кубка и за невероятный фарт Роналду.

      2
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > ДАША Д 24 июля 2016, 09:25

      Там еще и провал в последнем розыгрыше Лиги Чемпионов, однозначно Роналду в этом году обошел его по всем фронтам.

      3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Димон Алма-Ата 24 июля 2016, 12:50

      Роналду нечем не обошел его в этот сезон... лиге чемпион когда мяч попадает в номер игрока и дают пенальти и забивает... полуфиналы мертв финале мертв и тоже самое на евро... один матч с Уэльсам сыграл и группе одну и все... если то что команда выигрывает и берут у испанцев у всех золотые мячи должны быть и у состава Баварии

      -2
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      Рейтинг: -2

      bombardir05 > SuperNils 25 июля 2016, 02:11

      Роналду гавно. Если бы он сыграл в финале Португалия проиграла бы.

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > de bruyne 27 июля 2016, 12:05

      Роналду очень сильно помогает своим командам, он мертв для того чтобы жили другие ,на нем висят 2-3 игрока ,получается свободный кто то другой из команды
      В португалии так например жезуш раскрылся ,роналду держали всегда крайний защитник и опорник

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