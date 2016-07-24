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    Гарсия: «Меня выбрали капитаном «Зенита» только на матч с ЦСКА»

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия дал свою оценку матчу с ЦСКА за Суперкубок России (1:0). Легионер питерского клуба отметил, что ему досталась капитанская повязка лишь на данную конкретную встречу, а не на весь сезон.

    «Я очень доволен результатом и игрой, особенно мне понравились первые полчаса, но и во втором тайме тоже оказалось, что мы находимся в хорошей физической форме. Мы очень рады, что завоевали первый трофей в новом сезоне. Капитанская повязка? На самом деле меня выбрали капитаном только на этот матч. Мистер сказал, что еще не определился с этой ролью на весь сезон. В любом случае для меня важнее то, что мы сумели победить, к тому же капитан нашей команды – Данни, а заместитель ещe не был объявлен.

    Нам предстоит многое улучшить в игре команды по ходу сезона, предстоит проделать большую работу. Думаю, что с Мистером мы будем играть в очень красивый футбол», – заявил Гарсия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2016 06:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6299

      порт 24 июля 2016, 12:38

      Всё лучшее впереди.

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