Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Италии подтвердили переход Игуаина в «Ювентус»

    Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о достижении окончательной договоренности между «Наполи» и «Ювентусом» по трансферу нападающего Гонсало Игуаина. По его информации, «бьянконери» готовы заплатить за аргентинца требуемую сумму компенсации – 94 миллиона евро. Напомним, срок данной опции выкупа в контракте 28-летнего игрока истечет 31 июля нынешнего года. Ранее сообщалось, что форвард уже прошел медобследование в туринском клубе.

    «Только что состоялся телефонный разговор между Беппе Мароттой и Аурелио Де Лаурентисом. «Ювентус» готов заплатить сумму выкупа, указанную в контракте Игуаина», – написал Ди Марцио на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2016 01:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 июля 2016, 09:50

      Это рекордная сумма для ЮВЕ и для всей серии А, надеюсь оправдается этот трансфер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 24 июля 2016, 01:42

      Денег не жалко?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11