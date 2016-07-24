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    Пономарев: «ЦСКА не показал ни одной комбинации, «Зенит» выглядел намного активнее»

    Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил свое мнение относительно поражения армейцев от «Зенита» в матче за Суперкубок России (0:1). По его словам, красно-синим не удалось продемонстрировать внятной игры в атаке..

    «Поражению ЦСКА есть множество причин. Армейцы не показали ни одной комбинации. «Зенит» выглядел намного свежее, активнее и азартнее ЦСКА. Было видно, что петербуржцы играют с удовольствием, а армейцы тянут резину, как будто наступил конец сезона. Ласина Траоре не выделялся. Он не бегунок, как Муса, и не Вагнер, который участвовал в комбинационной игре команды. Не знаю, как Леонид Слуцкий будет его использовать. Пока ивуариец находится в растерянности. Ни он партнеров, ни партнеры его пока не понимают.

    Также не было фланговых атак со стороны ЦСКА. Думал, что Ионова будут использовать как крайнего нападающего, но сегодня этого не увидел. Марио Фернандес не проявил себя и ошибся, когда «Зенит» забивал гол. Словом, Слуцкому предстоит еще много работы», – сказал Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2016 00:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2859

      nemolod 24 июля 2016, 10:52

      Ничего удивительного! В Зенит пришел новый ,опытный тренер с новыми идеями,новым подходом к игрокам-все это приводит команду в движение,футболисты получают шансы проявить себя,обостряется конкуренция! А что сейчас в ЦСКА? Главный тренер уже семь лет в команде,новых мыслей мало,так же как и новых сильных футболистов,а те что есть,ничего нового в своей игре не показывают-и это за два месяца до начала матчей в ЛЧ!

      1
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      Рейтинг: +240

      gambler35 24 июля 2016, 09:37

      ЦСКА нужно покупать наподающих, иначе весь сезон будет унылое продолжение игры сборной России

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июля 2016, 09:29

      Седая старость надвигается на защиту ЦСКА.Скоро мы узнаем,что в стране не так уж и мало хороших, молодых защитников...гм.Когда показывали во время игры Слуцкого,создавалось впечатление,что режиссёр быстро переключал камеру.Видимо,не велят показывать Леонида,когда у него жуткое выражение лица тяжелейшего неврастеника.

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 24 июля 2016, 09:01

      Ну один Слуцкий наверное знает, как побеждать без нападающих, но хранит это в тайне. скоро ЛЧ и что то тоскливо...

      1
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 24 июля 2016, 05:15

      Слуцкий давай в КВН

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 июля 2016, 01:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Отстойный клуп!

      -4
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