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    Минасов: «Широков со временем способен вывести российский футбол на новый уровень»

    Агент Арсен Минасов, представляющий интересы полузащитника Романа Широкова, отметил, что 35-летний игрок имел предложения от некоторых клубов, однако ответил на них отказом по спортивным причинам. Напомним, сегодня экс-хавбек «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России объявил о завершении карьеры игрока.

    «Никогда не говори никогда, но на сегодняшний день Роман принял решение о завершении карьеры. Предложения действительно были, но они не устроили, в первую очередь, по спортивным причинам. Речи о какой-то финансовой составляющей не идет. Просто амбиции этих клубов не соответствовали амбициям Романа.

    По поводу будущего пока ничего не известно. Роман думает о том, чтобы остаться в футболе. Мне бы этого очень хотелось. Потому что такой человек со временем способен вывести наш футбол на новый уровень», – сказал Минасов

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2016 00:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 24 июля 2016, 15:21

      Да, Минасов. Теперь тебе не будет перепадать проценты с Роминой зарплаты.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 24 июля 2016, 15:18

      "Роман принял решение о завершении карьеры", как это правильно...

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 24 июля 2016, 14:35

      Широков- это Бубнов для наших будущих детей или внуков

      0
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      Рейтинг: +8017

      nik55 24 июля 2016, 12:22

      уровень двора-или колхозной команды трактористов?

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 24 июля 2016, 10:22

      Какой человек ? На какой новый уровень он выведет наш футбол ? Что за чушь !

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июля 2016, 09:34

      Всё правильно.Сначала Сусанин завёл,а потом выведет.))

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 24 июля 2016, 09:22

      А он наверное хотел в АПЛ поиграть)))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 июля 2016, 00:42

      Ага, отведи его в Армавир.

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