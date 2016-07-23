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    Александр Кержаков: «Вне зависимости от игрового времени, буду выкладываться на полную»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился эмоциями после победной игры с ЦСКА (0:1) за Суперкубок России. Напомним, 33-летний игрок появился на поле на 66-й минуте, заменив форварда Артема Дзюбу.

    – Самые радужные впечатления. По делу победили. Заслуженно. Надеюсь, сезон тоже сложится удачно. Спасибо болельщикам за прием.

    – Вы вышли на замену. Вас это на сегодня устраивает?

    – Я полностью доверяю тренеру. Он решает. Я рад, что после долгого перерыва мне удалось выйти на поле в форме родного клуба. И сколько бы мне времени не давали, я буду выкладываться на полную.

    – В каком туре, как думаете, выйдите на поле вместе с братом?

    – Самое главное, чтобы мы побеждали. Даже если я вообще не буду выходить. Готов и на это.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2016 23:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 24 июля 2016, 05:23

      Лучший игрок вместе с Шавой последних лет 15 в России. Чисто мое мнение, без обид.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 июля 2016, 02:15

      Именно так и есть, я ему верю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      abuker 06 24 июля 2016, 00:52

      Керж красава, так держать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 24 июля 2016, 00:41

      С суперкубком, Саша!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 24 июля 2016, 00:07

      Кержаков молодец !

      2
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