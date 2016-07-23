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    Широков: «Пришло время завершить одну часть своей жизни в футболе и начать другую»

    Экс-игрок «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и сборной России Роман Широков прокомментировал свое решение завершить карьеру футболиста. Вместе тем, 35-летний полузащитник отметил, что вовсе не намерен уходить из футбола и собирается попробовать себя в роли футбольного менеджера.

    «Пришло время завершить одну часть своей жизни в футболе и начать другую. Очевидно, что с момента нашего интервью найти новый клуб не удалось, и поиски имеет смысл прекратить, начав новую главу в футбольной жизни.

    Из футбола я уходить не собираюсь, новое место работы будет связано с игрой, которой я отдал всю жизнь. Надеюсь, что это будет позиция футбольного менеджера, чуть позже вы обязательно узнаете подробности. Хотелось бы сказать спасибо всем клубам, где я успел поиграть, сборной России по футболу и, конечно же, всем болельщикам и партнерам за эти незабываемые годы на футбольном поле и за его пределами», – сказал Широков.

    Источник: Р-Спорт

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    23.07.2016 23:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 24 июля 2016, 15:12

      А прощальный матч, чтоб гнилыми помидорками покидаться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 24 июля 2016, 12:48

      удачи рома

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 июля 2016, 10:06

      Ни че, все равно еще пару лет в сборную по вызывают ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 24 июля 2016, 08:46

      Молодесь

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 24 июля 2016, 08:27

      Тяжело тебе будет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 июля 2016, 00:34

      Ага, в Армавире?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 24 июля 2016, 00:11

      Его время ушло!

      2
      Ответить
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