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    Мутко: «Отмечу в матче за Суперкубок кандидатов в новую сборную России»

    Глава РФС Виталий Мутко подчеркнул, что остался доволен тем, как сыграли кандидаты на попадание в новую национальную команду в игре за Суперкубок России, в которой «Зенит» с минимальным счетом добыл победу над ЦСКА (1:0).

    – В первом тайме здорово смотрелся «Зенит», а во втором – ЦСКА. Ясно, что Суперкубок играется в дебюте сезона, но в целом наши кандидаты в новую сборную выглядят неплохо. Сама игра мне понравилась, обстановка была хорошая.

    – Кто из ЦСКА и «Зенита» является кандидатами в сборную, на ваш взгляд?

    – За десять дней новая сборная у нас не появится. Но я рад, что готов Алексей Ионов, парень старался, играл. Это может быть хорошей заявкой на попадание в сборную. Головин вышел с желанием. Шатов был в порядке. Кокорин гол сделал. Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич – это всегда надежно. Посмотрите, на каком уровне они играют! Я до матча был у обеих команд. В заявке находилось очень много молодых ребят, не знаю, получат ли они шанс, но это очень здорово.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2016 22:38
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +99

      Bekkz 24 июля 2016, 05:27

      Мудако наверно присутствовал на другом матче. Или ему этот матч приснился.

      3
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 24 июля 2016, 03:30

      я понял) Мутко министр -тролль))по-моему с этими функциями он справляется на отлично!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 июля 2016, 01:02

      Мутко - с вещами на выход!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 июля 2016, 00:04

      Странно что ни кто не сказал про гребаного любителя шампанского. А так про то же говно по старому.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июля 2016, 22:58

      На фиг эта стареющая защита коней не нужна в сборной.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 июля 2016, 22:50

      Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич – это всегда надежно.

      Только за эти слова тебя, пуделя, следует на костре сжечь, как средневековую ведьму. Ты ЧЕ не смотрел чтоли ?

      Реальные кандидаты в НОВУЮ сборную - Маурисио и Марио Фернандес.

      6
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > vvv246 24 июля 2016, 00:34

      На замену Смольникову вполне сойдет - к сожалению других вариантов не видать!

      1
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