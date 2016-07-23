Мутко: «Нет опасений по поводу лишения России права на проведение ЧМ-2018»

Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что не испытывает никаких опасений по поводу того, что Россия может лишиться права на проведение чемпионата мира-2018.

«Опасения, что из-за последних событий у нас могут отнять ЧМ-2018? ФИФА уже заявляла, что не видит никаких оснований для таких опасений. Да, есть рекомендации по зимним видам спорта, но это дело каждой национальной международной федерации. Я не вижу взаимосвязи», – сказал Мутко.