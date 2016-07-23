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    Мутко: «Нет опасений по поводу лишения России права на проведение ЧМ-2018»

    Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко отметил, что не испытывает никаких опасений по поводу того, что Россия может лишиться права на проведение чемпионата мира-2018.

    «Опасения, что из-за последних событий у нас могут отнять ЧМ-2018? ФИФА уже заявляла, что не видит никаких оснований для таких опасений. Да, есть рекомендации по зимним видам спорта, но это дело каждой национальной международной федерации. Я не вижу взаимосвязи», – сказал Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.07.2016 21:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +362

      sargassov 24 июля 2016, 07:23

      Футбольную сборную, Изза слабости её, никто на допинге поймать не пытается, поэтому ничто не мешает провести турнир

      1
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      Рейтинг: +231

      yanedo 24 июля 2016, 06:38

      где петиция на этого муд-ка сколько ещё ждать пока он весь Российский спорт окончательно утопит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 июля 2016, 01:35

      Темнит Мудко

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 июля 2016, 01:08

      Дурашка, блин.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Grelas 23 июля 2016, 22:35

      Меня уже типать начинает, когда Мутко что-то говорит, заменить его пора уже.

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 23 июля 2016, 22:15

      этот хорёк и так уже просрал всё что можно.мудака на кол

      3
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      Рейтинг: +361

      sergan113 23 июля 2016, 21:58

      в свете последних событий, я бы не был так уверен.

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