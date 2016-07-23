Шпрыгин заявил о готовности покинуть ВОБ

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин заявил, что не держится за свое кресло и готов покинуть организацию.

Напомним, ранее министр спорта и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко обвинил ВОБ в том, что она подвела РФС во время проведения Евро-2016. При этом руководитель высказался за уход в отставку всего руководства организации. Отметим, что сам Шпрыгин был дважды выдворен из Франции во время чемпионата Европы.

«Если надо, я готов уйти. Российские болельщики на Евро были одними из лучших. Для меня основное – организация и ее развитие. ВОБ – это не Шпрыгин, это люди по всей стране, которые любят сборную. Если Мутко так считает, то я не держусь за кресло, готов уйти ради развития организации», – подчеркнул Шпрыгин.