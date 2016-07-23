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Шпрыгин заявил о готовности покинуть ВОБ

23 июля 2016, 21:33
3

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин заявил, что не держится за свое кресло и готов покинуть организацию.

Напомним, ранее министр спорта и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко обвинил ВОБ в том, что она подвела РФС во время проведения Евро-2016. При этом руководитель высказался за уход в отставку всего руководства организации. Отметим, что сам Шпрыгин был дважды выдворен из Франции во время чемпионата Европы.

«Если надо, я готов уйти. Российские болельщики на Евро были одними из лучших. Для меня основное – организация и ее развитие. ВОБ – это не Шпрыгин, это люди по всей стране, которые любят сборную. Если Мутко так считает, то я не держусь за кресло, готов уйти ради развития организации», – подчеркнул Шпрыгин.

Источник: Р-Спорт
Комментарии (3)
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maior-60
1469305949
Еще одна карманная структура при Мудке. Лучше бы эти деньги на детский футбол пустили а не на зарубежные вояжи этих псевдоболельщиков.
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tanis 29
1469324835
У Мутко от власти совсем крыша поехала.
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Choro
1469325695
Подождем до понедельника, а там нового министра спорта назначат.
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