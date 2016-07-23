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    «Зенит» завоевал Суперкубок России

    В игре за Суперкубок России «Зенит» смог добиться победы над действующим чемпионом ЦСКА. Гол, принесший трофей петербургскому клубу, на свой счет записал хавбек сине-бело-голубых Маурисио на 22-й минуте встречи.

    Суперкубок России.

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1)

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Еременко, Ионов (Миланов, 74), Тошич (Головин, 61), Траоре (Страндберг, 78).

    Зенит: Лодыгин, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Гарсия, Маурисио, Юсупов (Джорджевич, 80), Шатов, Кокорин (Жирков, 66), Дзюба (Кержаков, 66).

    Гол: 0:1 – Маурисио, 22.

    Предупреждения: Тошич, 10; Натхо, 61; Вернблум, 61 – Кокорин, 44; Шатов, 61; Маурисио, 61; Лодыгин, 76.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2016 20:54
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +1481

      GM 24 июля 2016, 11:15

      Отвратительная игра ЦСКА. Игроки явно под нагрузками, еле-еле передвигались по полю. Даже Фернандес проигрывал в скорости и весьма ощутимо.
      Такое впечатление, что руководство клуба забило на Суперкубок, сделав ставку на более поздние матчи. И это отношение весьма печально...
      А Зенит ничего так, живенько смотрелся.

      0
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      Рейтинг: +508

      triton004 24 июля 2016, 05:21

      !

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 24 июля 2016, 04:34

      ЦСКА был никакой... неожиданно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 июля 2016, 01:49

      Скучноватым матч получился, но "Зенит" с заслуженной победой, так как ЦСКА вообще ничего не показал, было такое ощущение, что суперкубок ему и не нужен был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 24 июля 2016, 00:15

      ожидаемое событие

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 июля 2016, 00:11

      Завсегда рад поражению ЦСКА! Зенитчиков - с победой!

      2
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      Рейтинг: +13

      rnm 24 июля 2016, 00:11

      ЦСКА очень плохая подготовка к ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > rnm 24 июля 2016, 11:16

      Как раз, судя по всему, на ЛЧ и сделана упор. Игроки под нагрузками. НА Суперкубок откровенно забили болт.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 июля 2016, 23:40

      Тут скорее кони проиграли, нежели зенит выиграл. ЦСКА не нужен был трофей?

      -2
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Бриг 24 июля 2016, 00:05

      Ой ли,отмазка

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim > Бриг 24 июля 2016, 02:38

      Такого же мнения, зенит конечно с победой она говном не пахнёт, но игрой пока не впечатлил настолько, что складываешься ощущение что середняки и оутсадера за счёт физики будут с зеней на равных играть. Про цска надо ещё смотреть у них подготовка была другая, они ещё до 5 тура на раскачке

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > zra78 24 июля 2016, 11:17

      А что "ой ли"? ЦСКА ваще никакой, даже Вернблум и Фернандес. Головин только живчика изображал, но он, только в общую группу влился, т.ч. весьма показательно на общем фоне.

      0
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 23 июля 2016, 22:44

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      бездарная игра и бездарное судейство. вот реалии нашего футбола. после таких матчей надо деньги за билеты возвращать. 10000р муТко под хвост.

      -7
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      Рейтинг: +2773

      волчарик > Kikujiro 23 июля 2016, 22:54

      а сегодня судьи при чем?

      6
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      Рейтинг: +27

      Легенда Анжи 23 июля 2016, 22:29

      Зенит с победой

      4
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