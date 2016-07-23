ЦСКА – «Зенит». Гол Маурисио

Игорёк не у дел, ага.
Сегодня проходит поединок за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом». Предлагаем вашему вниманию пока единственный гол в этой встрече, забитый хавбеком сине-бело-голубых Маурисио.
1:0 – Маурисио, 22
Сегодня проходит поединок за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом». Предлагаем вашему вниманию пока единственный гол в этой встрече, забитый хавбеком сине-бело-голубых Маурисио.
1:0 – Маурисио, 22
Игорёк не у дел, ага.
ну что сказать, Кокорин порадовал!!! молодец!!! и как уроды писали что Зенит без Халка в пердив)))) ну вот смотрите))))))
Наглядное доказательство того, что Марио Фернандесу нужен ТРЕНЕР, а не физрук!!! Он ведь теперь и в сборную России стучится! Но обучать его держать свою зону должны в клубе, а не в сборной... Да у Слуцкого в сборной тот же Смольников на ЕВРО-2016 в двух матчах из трёх сыграл ещё хуже...
Слуцкий безнадёжен! Неужели непонятно?