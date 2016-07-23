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    ЦСКА – «Зенит». Гол Маурисио

    Сегодня проходит поединок за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом». Предлагаем вашему вниманию пока единственный гол в этой встрече, забитый хавбеком сине-бело-голубых Маурисио.

    1:0 – Маурисио, 22

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2016 21:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 июля 2016, 00:57

      Игорёк не у дел, ага.

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      Рейтинг: +663

      88serega88 24 июля 2016, 00:24

      ну что сказать, Кокорин порадовал!!! молодец!!! и как уроды писали что Зенит без Халка в пердив)))) ну вот смотрите))))))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 июля 2016, 22:57

      Наглядное доказательство того, что Марио Фернандесу нужен ТРЕНЕР, а не физрук!!! Он ведь теперь и в сборную России стучится! Но обучать его держать свою зону должны в клубе, а не в сборной... Да у Слуцкого в сборной тот же Смольников на ЕВРО-2016 в двух матчах из трёх сыграл ещё хуже...
      Слуцкий безнадёжен! Неужели непонятно?

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