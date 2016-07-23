Болельщики «Зенита» сожгли атрибутику ЦСКА и сорвали защитную сетку на игре за Суперкубок

Культурная столица приехала..Что с неё взять..
Болельщики «Зенита» жгут пиротехнику и атрибутику ЦСКА на игре за Суперкубок России. После того, как на 22-й минуте хавбек петербуржцев Маурисио открыл счет, над стадионом повисла белая пелена, а над трибуной поклонников сине-бело-голубых вознесся черный дым.
Кроме того, фанатами «Зенита» было сорвана защитная сетка, располагающаяся за воротами.
По мнению фанатов Зенита, «Нету сетки – нет проблем» pic.twitter.com/NvLSeCDCiL— Марк Бессонов (@markbessonov95) 23 июля 2016 г.