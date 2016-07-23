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    Болельщики «Зенита» сожгли атрибутику ЦСКА и сорвали защитную сетку на игре за Суперкубок

    Болельщики «Зенита» жгут пиротехнику и атрибутику ЦСКА на игре за Суперкубок России. После того, как на 22-й минуте хавбек петербуржцев Маурисио открыл счет, над стадионом повисла белая пелена, а над трибуной поклонников сине-бело-голубых вознесся черный дым.

    Кроме того, фанатами «Зенита» было сорвана защитная сетка, располагающаяся за воротами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.07.2016 20:14
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 июля 2016, 21:41

      Культурная столица приехала..Что с неё взять..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 июля 2016, 12:22

      Вот уж Штрафануть, так уж Штрафануть нужно как следует, посмотрим какое
      наказание будет голубым бомжам и за атрибутику ЦСКА, и за пиротехнику, и
      за защитную сетку за воротами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 24 июля 2016, 07:26

      Ружья с транквилизаторами надо ввести в рфс, лучше просто ружья

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vvv246 24 июля 2016, 12:24

      Уже новый сезон начинается, а ты так и не поумнел.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 24 июля 2016, 01:03

      обычное явление подумаешь)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 24 июля 2016, 00:55

      Друзья давайте не соритться хоть здесь!Сжигать символику достойного соперника это не уважение прежде всего к себе.Так поступают или дети ,которые не отдают отчет своим поступкам.Или люди которые отсталые от цивилизации,от культуры.Эта бравада дешевая.
      Вот если бы они сказали спасибо за оказанную конкурентную борьбу вот это было шедеврально,а тут гнилой мир!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 июля 2016, 00:35

      Молодца!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 24 июля 2016, 00:04

      у каждого клуба есть такие,разве не так?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 июля 2016, 22:58

      Это не болельщики, а ОТМОРОЗКИ!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      kiiriil19 23 июля 2016, 22:32

      красавцы бомжи поднял бабла не плохо)))

      -3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 июля 2016, 22:00

      ну и что кто платит за идиотов????

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > BAIv 23 июля 2016, 22:09

      как Эльцин сказал бы ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ))))

      -1
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