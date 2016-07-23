Утверждены арбитры РФПЛ на игры сезона-2016/17

Сегодня 23 июля состоялось заседание исполкома РФС. В частности, на нем утвердили список арбитров на игры РФПЛ нового сезона. Всего матчи грядущего чемпионата обслужат 19 главных судей.
Главные арбитры:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Роман Галимов (Улан-Удэ)
Александр Егоров (Саранск)
Алексей Еськов (Москва)
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Сергей Карасев (Москва)
Сергей Костевич (Курск)
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Алексей Матюнин (Москва)
Виталий Мешков (Дмитров)
Владимир Москалев (Воронеж)
Алексей Николаев (Москва)
Владимир Сельдяков (Балашиха)
Алексей Сухой (Люберцы)
Евгений Турбин (Москва)
Игорь Федотов (Москва)
Артем Чистяков (Азов)
Источник: «Спорт-Экспресс»