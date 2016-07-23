Утверждены арбитры РФПЛ на игры сезона-2016/17

Сегодня 23 июля состоялось заседание исполкома РФС. В частности, на нем утвердили список арбитров на игры РФПЛ нового сезона. Всего матчи грядущего чемпионата обслужат 19 главных судей.

Главные арбитры:

Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Роман Галимов (Улан-Удэ)

Александр Егоров (Саранск)

Алексей Еськов (Москва)

Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

Сергей Карасев (Москва)

Сергей Костевич (Курск)

Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

Алексей Матюнин (Москва)

Виталий Мешков (Дмитров)

Владимир Москалев (Воронеж)

Алексей Николаев (Москва)

Владимир Сельдяков (Балашиха)

Алексей Сухой (Люберцы)

Евгений Турбин (Москва)

Игорь Федотов (Москва)

Артем Чистяков (Азов)