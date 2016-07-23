Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Калитвинцев: «Динамо» проиграло много борьбы, но результатом довольны»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после выигранного матча третьего тура ФНЛ с «Нефтехимиком» (3:1) отметил, что команда была готова в тяжелой игре. Тем не менее, по словам наставника, бело-голубые проиграли достаточно подборов и борьбы.

    «Мы ожидали, что будет тяжелая игра, и были к этому готовы. Хорошо, что мы забили первый гол. Старались произвести быстрый переход из обороны в атаку. Проиграли много борьбы и подборов.

    Мы довольны результатом. Ребят поздравил. У нас заведено, что радуемся минут 15, а дальше готовимся к новой игре.

    Козлов начал в общей группе. Произошел неприятный рецидив. Точно не скажу, когда он выйдет. То же самое с Сосниным. Он выполняет все предписания врача. Но точно о сроках возвращения сказать нельзя», – сказал Калитвинцев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2016 19:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 23 июля 2016, 21:35

      Козлов хрустализовался, хотя давно пора помогать команде. А Соска спихнуть бы к дьякам собачьим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 23 июля 2016, 21:34

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11