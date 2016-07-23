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    ФНЛ. «Тамбов» взял верх над «Сибирью», «Мордовия» потерпела поражение от «Тосно»

    В матче 3-го тура первенства ФНЛ «Тамбов» благодаря дублю Сергея Шевчука нанес поражение «Сибири» – 3:2.

    В другой встрече «Тосно» минимально обыграл «Мордовию» со счетом 1:0.

    Первенство ФНЛ. 3-й тур

    Тамбов – Сибирь (Новосибирск) – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шевчук, 6; 1:1 – Выходил, 65; 2:1 – Шевчук, 71; 2:2 – Вотинов, 90; 3:2 – Дорожкин, 90.

    Тосно (Ленинградская область) – Мордовия (Саранск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кутьин, 62 (с пенальти).

    Удаление: нет – Лебедев, 86.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2016 18:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 24 июля 2016, 07:38

      Молодцы Тамбов. 7 очков в трёх матчах - хорошее начало.

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