ФНЛ. «Тамбов» взял верх над «Сибирью», «Мордовия» потерпела поражение от «Тосно»

Молодцы Тамбов. 7 очков в трёх матчах - хорошее начало.
В матче 3-го тура первенства ФНЛ «Тамбов» благодаря дублю Сергея Шевчука нанес поражение «Сибири» – 3:2.
В другой встрече «Тосно» минимально обыграл «Мордовию» со счетом 1:0.
Первенство ФНЛ. 3-й тур
Тамбов – Сибирь (Новосибирск) – 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Шевчук, 6; 1:1 – Выходил, 65; 2:1 – Шевчук, 71; 2:2 – Вотинов, 90; 3:2 – Дорожкин, 90.
Тосно (Ленинградская область) – Мордовия (Саранск) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Кутьин, 62 (с пенальти).
Удаление: нет – Лебедев, 86.