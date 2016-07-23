ЦСКА – «Зенит». Ионов и Траоре – в стартовом составе хозяев, Кокорин – гостей

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на матч за Суперкубок России.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Еременко, Ионов, Тошич, Траоре.

Зенит: Лодыгин, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Гарсия, Маурисио, Юсупов, Шатов, Кокорин, Дзюба.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного матча.