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    ЦСКА – «Зенит». Ионов и Траоре – в стартовом составе хозяев, Кокорин – гостей

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на матч за Суперкубок России.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Вернблум, Еременко, Ионов, Тошич, Траоре.

    Зенит: Лодыгин, Кришито, Нету, Гарай, Смольников, Гарсия, Маурисио, Юсупов, Шатов, Кокорин, Дзюба.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного матча.

    Источник: РПЛ

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    23.07.2016 18:09
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 23 июля 2016, 20:00

      Пересмотрел момент с Кокориным. Пенальти был 100%, я его в динамике не разглядел. Карасев рулит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 23 июля 2016, 19:51

      У Зенита игра не ладится из-за выпадающих Кокорина и Юсупова, а также нет центра нападения потому что Д. без Х. это просто х. Ну а ЦСКА выглядит каким-то клоном сборной России. Может, конечно, во втором тайме все изменится, но пока игра - г. Особенно бесят восторги комментаторов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июля 2016, 18:55

      договорняк что ли?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июля 2016, 18:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ни Кокорин ни Дзюба не игралив течении 10 дней и он их ставит маразм полнейший

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июля 2016, 18:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Луческу дурак что ли? с Юсуповым и Дзюбой да еще с Кокошкой с ума сбрендил, а скорее всего это очередная тренировка Зенита он хочет посмотреть на Кокошку в деле а кубок ему по боку ЦСКА выиграет 3-0

      -4
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      ...
      Рейтинг: +79

      Стас85 > Garrincha58 23 июля 2016, 19:29

      знаток футбола смотрю...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11231

      alp 23 июля 2016, 18:25

      травмы, конечно, не пожелаю, но хочу чтобы гавнаонов автогол себе привез

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 23 июля 2016, 18:23

      за что коко такая честь я что то них.я не пойму,не тренировался на сборах с основной командой.мож протеже есть хороший у него в лице путина?))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 23 июля 2016, 18:15

      Смолова не хватает)))

      1
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