Мутко: «Сборная повлияла на имидж российского футбола»

А мутко сам то как влияет на футбол отечественный??? Зачем такой человек ко главе, который ничего не может организовать, изменить....
Что сборной нет, это давно не секрет.
Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что выступление сборной России на Евро-2016 повлияло на имидж отечественного футбола. Напомним, на чемпионате Европы во Франции национальная команда не сумела выйти из группы.
«Ожидания миллионов поклонников команда не выполнила. Оценка выступлению – неудовлетворительная, и это даже не спортивная составляющая. Сборная повлияла на имидж российского футбола. Нам необходимо все, чтобы сборная на ЧМ-2018 выступила достойно», – сказал Мутко.