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    Мутко: «Сборная повлияла на имидж российского футбола»

    Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что выступление сборной России на Евро-2016 повлияло на имидж отечественного футбола. Напомним, на чемпионате Европы во Франции национальная команда не сумела выйти из группы.

    «Ожидания миллионов поклонников команда не выполнила. Оценка выступлению – неудовлетворительная, и это даже не спортивная составляющая. Сборная повлияла на имидж российского футбола. Нам необходимо все, чтобы сборная на ЧМ-2018 выступила достойно», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2016 16:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      Civen 23 июля 2016, 18:51

      А мутко сам то как влияет на футбол отечественный??? Зачем такой человек ко главе, который ничего не может организовать, изменить....
      Что сборной нет, это давно не секрет.

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      Рейтинг: +11472

      alex1951 23 июля 2016, 17:14

      Послушай Мудько,а пивасик сосать с игроками в раздевалке - это не имидж?
      Придурок,над тобой смеются в Европе ....футбал из май харт...ну ну...
      и где твой футбол пту-ушник?
      Если бы не Великий Пу ,быть тебе на шконке...Да хотя бы за супер-пупер стадион в Питере! Покемон с квадратными шнифтами....

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      Рейтинг: +56

      Ganymed1 23 июля 2016, 17:14

      а ты мразота повлиял на развал всего спорта в стране

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