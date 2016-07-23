Ловчев: «Рука Луческу в «Зените» уже видна, но Слуцкий создал команду, которая ему подчиняется»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев в преддверии матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» сравнил работу наставников команд Леонида Слуцкого и Мирчи Луческу.

«Предпочтение на сегодняшний день отдаю Слуцкому. Потому что он уже создал эту команду, она ему подчиняется. А у Луческу команда только строится. Да, рука тренера уже видна, но тут преимущество пока у Слуцкого», – сказал Ловчев.