Ловчев: «Рука Луческу в «Зените» уже видна, но Слуцкий создал команду, которая ему подчиняется»

Господин Ловчев можно вопрос!Создал команду,чтобы так бездарно проигрывать,но это не важно,главное,что команда подчиняется тренеру.А сборная подчинялась Слуцкому?И где эта сборная?Что-то у Вас с логикой плохо!
Футбольный эксперт Евгений Ловчев в преддверии матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» сравнил работу наставников команд Леонида Слуцкого и Мирчи Луческу.
«Предпочтение на сегодняшний день отдаю Слуцкому. Потому что он уже создал эту команду, она ему подчиняется. А у Луческу команда только строится. Да, рука тренера уже видна, но тут преимущество пока у Слуцкого», – сказал Ловчев.