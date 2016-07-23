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    Ловчев: «Рука Луческу в «Зените» уже видна, но Слуцкий создал команду, которая ему подчиняется»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев в преддверии матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом» сравнил работу наставников команд Леонида Слуцкого и Мирчи Луческу.

    «Предпочтение на сегодняшний день отдаю Слуцкому. Потому что он уже создал эту команду, она ему подчиняется. А у Луческу команда только строится. Да, рука тренера уже видна, но тут преимущество пока у Слуцкого», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.07.2016 13:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 24 июля 2016, 14:28

      Господин Ловчев можно вопрос!Создал команду,чтобы так бездарно проигрывать,но это не важно,главное,что команда подчиняется тренеру.А сборная подчинялась Слуцкому?И где эта сборная?Что-то у Вас с логикой плохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 23 июля 2016, 16:52

      Слуцкий подавлен после Европы, негры не готовы.

      -1
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      Рейтинг: +24

      seawave 23 июля 2016, 14:59

      Луческу своей рукой,которая уже видна, укажет футболистам Зенита, в какие ворота забить эти 5 мячей)

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июля 2016, 13:34

      Как всегда ошибся эксперт хренов.Зенит победит со счетом 3-1

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